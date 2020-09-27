سفير أنقرة بالدوحة يتفقد سير التعليم بـ"المدرسة التركية"

الدوحة / أحمد يوسف / الخليج 365
أجرى سفير أنقرة لدى الدوحة مصطفى كوكصو زيارة إلى "المدرسة التركية"، للاطلاع على سير التعليم في الفصل الدراسي الجديد، الذي بدأ الشهر الجاري.
وقام السفير كوكصو بجولة في فصول المدرسة والتقى بعض الطلاب، كما تحدث مع آخرين يتلقون الدروس من خلال تقنيات الفيديو، حيث تعتمد المدرسة النظام المختلط (من داخل الفصول وعن بعد) في التعليم حاليا، حسب مراسل الخليج 365.
واجتمع السفير التركي الجديد بالدوحة مع معلمي المدرسة للفصول وتلقى خلال الاجتماع معلومات حول الأنشطة التعليمية للمدرسة في الفصل الدراسي الجديد من مديرها محمد علي كاراتوصون.
وافتتحت المدرسة التركية في قطر رسميا في فبراير/شباط 2017، وتعتمد المنهج التركي في التعليم، وتعمل تحت إشراف سفارة بلادها في الدوحة، وتتبع وزارة التربية التركية.
وتبلغ مساحة المدرسة 11 ألف متر مربع، واستمرّ بناؤها عامين، وتتسع لـ350 طالباً، وهي مجهزة بكافة التجهيزات الحديثة اللازمة.
وتشهد العلاقات التركية القطرية تطورا متناميا وتعاونا متواصلا على مختلف الأصعدة، مع وجود تناغم سياسي كبير واتفاق في وجهات النظر، تجاه كثير من القضايا الإقليمية والدولية، لا سيما قضايا الشرق الأوسط.
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