شكرا لقرائتكم خبر عن الأزهر يطالب المصريين بالتصدي لدعوات الإخوان الهدامة والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - القاهرة: ”الخليج 365”
دعا الأزهر الشريف، المصريين إلى الوقوف ضد الدعوات والحركات الهدامة الهادفة إلى زعزعة استقرار البلاد، في إشارة منه لتنظيم الإخوان الإرهابي.
وبحسب بيان صادر عن الأزهر الشريف، أمس السبت، فإن مثل هذه الدعوات تسعى للنيل من أمن مصر ونشر الفوضى، وتعطيل عجلة التنمية والاستثمار.
ولفت إلى أن ما تم إنجازه من مشروعات تنموية مختلفة على أرض الواقع يعد مؤشراً واضحاً على سير مصر نحو الاتجاه الصحيح الذي سيؤتي ثماره في القريب العاجل على جميع الأصعدة.
وأشاد كذلك بوعي الشعب المصري في تفويت الفرصة على كل من يخططون لزعزعة الاستقرار في البلاد، مؤكداً ثقته في قدرة الدولة على معالجة كافة قضاياها داخلياً بما يحقق مصالح المواطن ويخفف أعباءه ويراعي احتياجاته.
ودعا إلى الوقوف صفاً واحداً خلف الوطن وقياداته في وجه دعوات زعزعة الاستقرار والإخلال بالنظام العام، وتفويت الفرصة على أصحاب الأجندات الخارجية المغرضة.
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