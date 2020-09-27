شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات والدنمارك تبحثان سُبل تعزيز العلاقات الثنائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حث وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتى الدكتور أنور بن محمد قرقاش، مع وزير خارجية الدنمارك جيب كوفود، سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتطويرها، إضافة إلى التطورات الإقليمية وتداعياتها.

وأشار قرقاش خلال لقائه الوزير الدنماركى - حسبما ذكرت وكالة الأنباء الإماراتية - إلى أن خيار السلام خيار استراتيجى عربي

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يقوم على حل الدولتين، وأنّ الإمارات تمكنت عبر قرارها السيادى بإبرام اتفاق سلام مع إسرائيل من وقف ضم أراضٍ فلسطينية وهى تسعى عبر هذه المعاهدة إلى فتح صفحة جديدة فى المنطقة.

وأكد قرقاش أن هذه المعاهدة لا تستهدف أية جهة كانت ولكنها خيار استراتيجى سيعود على الإمارات والمنطقة بالخير والاستقرار والازدهار، وثمن وزير الشؤون الخارجية الإماراتى الدور الدنماركى فى العملية الأوروبية لضمان أمن الملاحة فى مضيق هرمز.

من جانبه، أعرب وزير خارجية الدنمارك عن ترحيب بلاده بمعاهدة السلام بين دولة الإمارات ودولة إسرائيل وأثرها الإيجابى على المنطقة، واستعرض الجانبان كذلك سبل التعاون الثنائى بين الإمارات والدنمارك فى مواجهة تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد.