شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. استمرار الاحتجاجات ضد نتنياهو أمام مقر إقامته في القدس الفلسطينية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تظاهر المئات من تيار اليسار الإسرائيلي، ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أمام مقر إقامته في شارع بلفور في القدس المُحتلة وأمام منزل أسرته في قيصرية، وذلك احتجاجًا على أسلوب إدارته لملف فيروس "كورونا" واتهامه في قضايا فساد.



وذكر موقع "عروتس شيفع"، في نسخته باللغة الإنجليزية، أنه لا توجد قيود على الاحتجاجات فيما عدا الالتزام بوضع الكمامة والالتزام بالتباعد الجسدي والقيود على التزاحم.



وتؤكد الجماعات المنظمة للاحتجاجات إن "نتنياهو وحده هو المُلاَم وأنه يحاول القضاء على الديمقراطية ويشعر بالهلع من الاحتجاجات في شارع بلفور لأنها تفضح الأكاذيب التي يحاول إخفاءها وحقيقة أنه تخلى عن مواطني إسرائيل".



ونتنياهو هو أول رئيس وزراء في إسرائيل يواجهه تهما جنائية وهو في منصبه ولكنه من الناحية القانونية غير ملزم بالاستقالة من منصبه إلا حال إدانته بالتهم الموجهة إليه.



ويواجه نتنياهو تهمًا بالاحتيال وخيانة الأمانة من خلال تلقيه هدايا ثمينة من أثرياء، واتهامات بتلقي رشاوى على شكل تغطية إعلامية إيجابية له ولأبناء عائلته في موقع "والا" الإخباري الإسرائيلي مقابل منح مالك الموقع وشركة "بيزك" للاتصالات شاؤول ألوفيتش امتيازات مختلفة بالخلاف للقانون.

Advertisements



وتقول النيابة إن نتنياهو تورط كذلك في خيانة الأمانة من خلال محاولة التوصل إلى صفقة مع ناشر صحيفة "يديعوت أحرونوت" بالحصول على تغطية صحفية إيجابية لصالحه مقابل تقييد صحيفة "يسرائيل هيوم".



اعتقال أحد المتظاهرين



اعتقال متظاهرة



جانب من الاحتجاجات بمحيط منزل نتنياهو