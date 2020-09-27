ولاية فلوريدا الأمريكية ترفع القيود المفروضة رغم تزايد الوفيات

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن حاكم ولاية فلوريدا رون ديسانتيس رفع جميع القيود المفروضة على المقاهي والمطاعم بسبب فيروس كورونا، في اليوم نفسه الذي سجلت فيه الولاية وفاة 122 شخصاً لتتجاوز حصيلة الوفيات الإجمالية عتبة ال14 ألفاً. ويسمح القرار التنفيذي الذي وقعه الحاكم الجمهوري للولاية المقرّب من الرئيس دونالد ترامب ب«رفع القيود على مستوى الولاية عن الأعمال، مثل المطاعم».

وأورد القرار أن سكان فلوريدا وأصحاب الأعمال فيها يحتاجون الى «اليقين والقدرة على تأمين الدخل لأنفسهم وعائلاتهم». وأضاف أن عمل المطاعم بات غير مقيد بالإجراءات الطارئة المتعلق بكوفيد-19 والتي تحدد «بأقل من 50 بالمئة الطاقة الاستيعابية في الأماكن المغلقة». ويضع القرار أيضاً حداً لتحصيل جميع الغرامات المستحقة والمفروضة لمخالفة اجراءات الإغلاق. وقال ديسانتيس للصحفيين في سانت بطرسبيرغ حيث أعلن هذا القرار «في ولاية فلوريدا، يجب على كل شخص أن يتمتع بالحق في العمل». وتعد ولاية فلوريدا إحدى بؤر انتشار فيروس كورونا في الولايات المتحدة.

وفي المقابل، سجلت كوريا الجنوبية 49 حالة إصابة محلية جديدة في أقل عدد من حالات الإصابة المنقولة محلياً منذ 44 يوماً في علامة على أن تشديد قواعد التباعد الاجتماعي بدأ يؤتي ثماره. (وكالات)