شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى أديب يعتذر عن عدم تشكيل الحكومة.. والشارع يغلي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

أعلن رئيس الوزراء اللبناني المكلف مصطفى أديب، أمس، عن اعتذاره عن مهمة تشكيل الحكومة الجديدة، الأمر الذي من شأنه أن يدخل البلاد في حالة جديدة من التوتر السياسي، في حين قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إن الأحزاب السياسية ارتكبت خيانة جماعية، وأكد أن فرنسا لن تخذل لبنان، في وقت يشهد الشارع اللبناني غلياناً بعد اعتذار أديب.

وجاء إعلان رئيس الوزراء اللبناني المكلف خلال كلمة ألقاها أمام الصحفيين، عقب اجتماعه السادس مع الرئيس اللبناني ميشال عون في قصر بعبدا، للتباحث بشأن تشكيل الحكومة الجديدة. وقال أديب في كلمته: «حرصاً مني على الوحدة الوطنية بدستوريتها ومصداقيتي، فإنني أعتذر عن عدم متابعة مهمة تشكيل الحكومة»، وأضاف: «تبين لي أن التوافق لم يعد قائماً».

تابع أديب: «أتمنى لمن سيتم اختياره للمهمة الشاقة من بعدي، وللذين سيختارونه، كامل التوفيق في مواجهة الأخطار الداهمة المحدقة ببلدنا وشعبنا واقتصادنا».

واصطدمت مباحثات أديب، في إطار تشكيل الحكومة، بعقبات عدة، كان أبرزها تمسك الثنائي الشيعي «حزب الله» وحركة «أمل»، بتسمية الوزراء الشيعة في الحكومة، لا سيما وزير المالية. وكان رئيس الحكومة اللبناني المكلف مصراً على تأليف حكومة وفق المبادرة الفرنسية، التي تقترح تشكيل حكومة من اختصاصيين بعيداً عن الأحزاب السياسية.

صعوبات التشكيل

وأكدت الرئاسة اللبنانية في بيان، أن عون قبل كتاب الاعتذار الذي قدمه إليه أديب وتمنى له التوفيق وشكره على الجهود التي بذلها، مشيرة إلى أن الاجتماع بينهما الذي عقد في قصر بعبدا تناول الصعوبات في عملية تشكيل الحكومة استناداً إلى المبادرة الفرنسية. وتابع البيان: «اعتبر الرئيس عون أن هذه المبادرة التي أطلقها ماكرون أثناء زيارته إلى لبنان في الأول من الشهر الحالي، لا تزال مستمرة وتلقى منه كل الدعم، وفق الأسس التي أعلنها الرئيس الفرنسي».

وأصدرت المديرية العامة لرئاسة الجمهورية بياناً أكدت فيه أن الرئيس اللبناني سيقوم باتخاذ الإجراءات المناسبة وفقاً لأحكام الدستور.

ونفت الرئاسة اللبنانية معلومات نقلتها إحدى القنوات التلفزيونية بشأن رفض عون تسلّم «تشكيلة حكومية» قدمها إليه مساء أمس الأول أديب. وأكد مكتب الإعلام في رئاسة الجمهورية أن أديب لم يقدم، في الزيارات المتتالية التي قام بها إلى قصر بعبدا، بعد تكليفه وبلغ عددها 6 زيارات، أي صيغة حكومية، ولم يعرض على الرئيس عون أسماء مقترحة للتوزير ولا تشكيلة حكومية».

وأمام هذا التطور، أفادت مصادر متابعة لعملية تأليف الحكومة بأنه «سيتم الدعوة إلى استشارات نيابية لتكليف رئيس حكومة جديد، ولكن لم يحدد موعدها بعد، بانتظار الظروف السياسية».

غضب فرنسي

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إلى ذلك، قال الرئيس الفرنسي، بعد فشل تشكيل حكومة لبنانية، إن الأحزاب السياسية ارتكبت خيانة جماعية، وأكد أن فرنسا ستبقى إلى جانب البلد لمساعدته في الخروج من الأزمة التي يمر بها». وأضاف أنه «من الضروري أن تكون هناك حكومة قادرة على تلقي المساعدات الدولية حتى لا تتخلى فرنسا عن لبنان»، في حين أعلن قصر الرئاسة الفرنسية الإليزيه، أن المبادرة الفرنسية بشأن لبنان مستمرة وغير مرتبطة بشخص، بينما قال مصدر دبلوماسي فرنسي بعد استقالة أديب «إنها انتكاسة، لكننا لن نيأس».

وأعاد اعتذار أديب، عن مهمته برئاسة الحكومة، الغليان إلى الشارع اللبناني والمحتجين إلى الساحات والميادين مجدداً.

وأفادت «الوكالة الوطنية للإعلام» اللبنانية، بأن لبنانيين توافدوا إلى ساحة الشهداء في وسط بيروت للتعبير عن غضبهم مما آلت إليه الأوضاع، وخصوصاً بعد اعتذار رئيس الحكومة وحيّا المحتجون أديب. واعتبر المحتجون أن اعتذار أديب «أثبت عدم تمسكه بالسلطة، وأن كان يعمل على الاستجابة لمطالب الشعب (اللبناني) التي رفعها منذ بدء الحراك الشعبي في 17 أكتوبر الماضي».

الشارع يحتج

وكان محتجون قطعوا مسارب ساحة عبدالحميد كرامي - النور في مدينة طرابلس بالشمال، تضامناً مع الرئيس اللبناني المكلف مصطفى أديب، واحتجاجاً على عرقلة مساعيه في تشكيل الحكومة، ورددوا هتافات تندد بالفساد وارتفاع سعر صرف الدولار، مطالبين أديب بسحب اعتذاره «لإنقاذ لبنان من الانهيار».

وسجل أيضاً تحرك مماثل في صيدا في الجنوب، حيث ذكرت «الوكالة الوطنية للإعلام» اللبنانية بأن شباباً قطعوا الطريق بالإطارات المشتعلة عند دوار إيليا - صيدا في اتجاهات عدة، احتجاجاً على الوضع الاقتصادي وارتفاع سعر صرف الدولار.

اشتباكات بين قوات الأمن ومسلحين شمالي لبنان

وقعت اشتباكات بين قوات الأمن ومجموعة مسلحة قرب بلدة وادي خالد شمالي لبنان، أمس السبت. وحسب «سكاي نيوز عربية» فقد أفاد أحمد الشيخ رئيس المجلس المحلي في وادي خالد في قضاء عكار، أن الاشتباكات اندلعت على خلفية مداهمة القوة الضاربة في فرع المعلومات بيتاً مهجوراً، اشتبهت بوجود مسلحين بداخله. ولحظة المداهمة، فتح المسلحون النار على القوة الأمنية، ورموا القنابل اليدوية باتجاهمم. وأكد الشيخ، أن المداهمة استمرت لأكثر من ساعة وامتدت لتشمل جبالاً وودياناً محيطة بالمنزل في قرية الفرض في وادي خالد.

وأعلن الجيش اللبناني، القبض على متهم بالضلوع في مقتل أربعة جنود في وقت سابق من هذا الشهر.

وقال الجيش في بيان، إن وحدات من المخابرات والجيش في منطقة حيلان زغرتا شمالي لبنان اعتقلت، أمس الأول الجمعة، رجلا ينتمي إلى المجموعة المسؤولة عن قتل الجنود الأربعة، ويدعى أحمد سمير الشامي. يذكر أن الجنود الأربعة قتلوا أثناء محاولتهم اعتقال خالد التلاوي المشتبه في تورطه في مقتل عنصرين أمنيين في 21 أغسطس. (وكالات)