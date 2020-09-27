لندن تدعو إلى حرب عالمية ضد كورونا

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تعهد رئيس الوزراء البريطاني بزيادة 30 في المئة في تمويل منظمة الصحة العالمية، وحث في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، على إجراء إصلاحات في المنظمة واستئناف التعاون عبر الحدود لإنهاء «الخلافات البشعة». وطرح جونسون خطة مؤلفة من خمس نقاط لتحسين التصدي الدولي للأوبئة في المستقبل، وتتضمن الخطة إقامة شبكة عالمية من مراكز البحث وزيادة القدرة على تصنيع اللقاحات وإبرام اتفاقية لخفض تعريفات التصدير التي تم فرضها مع بداية جائحة كوفيد-19. وتعهد في هذا الإطار بتقديم 71 مليون جنيه إسترليني بشكل مبدئي لشراكة اللقاحات العالمية المعروفة باسم كوفاكس لتأمين حقوق شراء 27 مليون جرعة و500 مليون جنيه لمبادرة منفصلة لكوفاكس لمساعدة الدول الفقيرة في الحصول على لقاح.

سيعلن جونسون أيضاً عن 340 مليون جنيه إسترليني (433.23 مليون دولار) لتمويل منظمة الصحة العالمية موزعة على أربع سنوات

وأشار جونسون إلى أن العالم كله يواجه العدو نفسه في الوقت الراهن. وقال «وجدنا أنفسنا خلال تفشي جائحة كورونا غير قادرين على تصنيع القفازات والإنزيمات في بلد كان بمثابة مصنع العالم».

من جانبه، صرح رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون بأن دول العالم يجب أن تفعل كل ما في وسعها لمعرفة واكتشاف أصل ومنشأ فيروس كورونا التاجي المستجد، وهي تعليقات توقع العديد من المحللين أنها قد تزيد التوترات القائمة بين الصين وأستراليا. وقال موريسون أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة إن إجراء تحقيق في أصل ومنشأ الفيروس التاجي الجديد سيقلل من خطر انتشار جائحة عالمية أخرى مستقبلاً، ويساعد على دعم جهود احتواء جائحة فيروس كورونا الحالية التي تستمر في الانتشار منذ بداية العام وإلى الآن.

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كما قال موريسون في خطابه الذي ألقاه عبر الفيديو: «إن هذا الفيروس قد تسبب في كارثة عالمية لشعوبنا. ولذلك يجب علينا أن نبذل قصارى جهدنا لفهم ما حدث ومعرفة طريقة ومكان نشأته، ليس لأي غرض آخر سوى لمنع حدوث مثل هذه الكارثة العالمية والإنسانية مرة أخرى». وتابع قائلاً «هناك إلزام واضح بتحديد المصدر الحيواني لكوفيد-19 وكيف انتقل للبشر». كان رئيس الوزراء الأسترالي قد قاد في وقت سابق مطالبات عالمية بإجراء تحقيق في منشأ المرض وهو ما رفضته الصين بشدة حيث حذر سفيرها في كانبيرا من أن دعوات إجراء تحقيق قد تؤدي لتدهور العلاقات التجارية بين البلدين.

وطالب رئيس الوزراء الأسترالي من جانب آخر، بتمكين جميع البلدان من الحصول على اللقاحات ضد الوباء عند إنتاجها في المستقبل. وقال «حين يتعلق الأمر باللقاح، فإن موقف أستراليا واضح للغاية: يتحتم على أي طرف يتوصل إليه تقاسمه» مؤكداً «إنها مسؤولية عالمية ومسؤولية أخلاقية».

وأضاف «قد يرى البعض امتيازاً على المدى القريب، بل حتى مكسباً، لكن عليهم أن يدركوا جيداً أن البشرية ستذكر ذلك لوقت طويل وستكون حكماً صارماً جداً».

بدوره، تعهد رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي في كلمته أمام الجمعية العامة، بأن تسخر بلاده طاقاتها في إنتاج لقاح مضاد للفيروس لمساعدة العالم على محاربته. وقال مودي: «باعتبارنا أكبر بلد منتج للقاح في العالم، أود أن أطمئن المجتمع الدولي اليوم، ستسخر الهند طاقتها في إنتاج وتوزيع اللقاح لمساعدة كل الإنسانية في محاربة هذه الأزمة». وأوضح مودي أن الهند تتقدم في المرحلة الثالثة من التجارب العلاجية وستساعد كل الدول في تعزيز طاقاتها التخزينية لتوزيع اللقاحات. (وكالات)