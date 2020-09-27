شكرا لقرائتكم خبر عن قرقاش: منطق الدولة لا يستوي مع مصالح الميليشيات والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - انتقد الدكتور أنور بن محمد قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية، منطق الميليشيات الإرهابية بالمنطقة العربية الذي يقدم مصالحها على حساب الدول. وقال قرقاش على «تويتر»: «لا يستوي منطق الدولة ومؤسساتها وكفاءتها مع منطق الميليشيات ومصالحها، درس عربي يتكرّر». وجاءت تغريدة وزير الدولة للشؤون الخارجية بعد دقائق من إعلان رئيس الوزراء اللبناني المكلف مصطفى أديب اعتذاره عن عدم تشكيل الحكومة الجديدة.

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