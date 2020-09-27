التحالف يدمر منظومة دفاع جوي للحوثيين في صنعاء

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عدن ”الخليج 365”:

أعلن ​تحالف دعم الشرعية في اليمن​، أمس السبت، عن «تدمير ​منظومة​ دفاع جوي تابعة للحوثيين بمحافظة ​صنعاء​»، مشيراً إلى أنه «طلب من المدنيين عدم الاقتراب من المواقع المستهدفة بصنعاء»، مشدداً على أن «عملية الاستهداف تتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية، وتم اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية؛ لحماية المدنيين». وكانت مقاتلات التحالف شنت قبل أيام، غارات متتالية على مجمع دائرة الهندسة العسكرية في ضاحية سعوان شرقي مدينة صنعاء، مستهدفة مراكز تصنيع وتجميع للصواريخ الباليستية، وتركيب المُسيّرات، تابعة للميليشيات الحوثية الانقلابية.

وأكد التحالف مراراً أن «الميليشيات الحوثية تتعمد التصعيد العدائي، واستهداف المدنيين والأعيان المدنية باستخدام الصواريخ الباليستية والطائرات المفخخة».

في غضون ذلك، اعتبر الناطق باسم الجيش الوطني اليمني العميد عبده مجلي: «إن محاولة ميليشيات الحوثي الإرهابية استهداف الأحياء السكنية بمدينتي مأرب وتعز بالصواريخ والمدفعية أثناء الاحتفالات بالذكرى ال58 لثورة 26 سبتمبر؛ يبرهن على حقدها على ثورة 26 سبتمبر الخالدة»، في إشارة الى العيد الوطني للبلاد.

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وأوضح: إن إطلاق الميليشيات الحوثية الإرهابية الصواريخ والطائرات المُسيّرة والمقذوفات والصواريخ؛ لاستهدف الأعيان المدنية بمدينة مأرب، ومدينة تعز؛ أسفر عن إصابة وجرح عدد من الأشخاص بعضهم جراحهم خطرة، وكذلك أدى إلى أضرار بمنازل المواطنين، منوهاً إلى أن الميليشيات مستمرة في استهداف المدنيين والأعيان المدنية بأسلوب إرهابي ممنهج، يتحدى القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.

وقال العميد مجلي: إن هذه جرائم حرب لن تمر من دون عقاب، ولن تسقط بالتقادم، داعياً الأمم المتحدة والمنظمات الدولية لإدانة هذه الجرائم الإرهابية والانتهاكات التي تقوم بها الميليشيات الحوثية الإرهابية، والقيام بمسؤولياتها في حماية المدنيين.

بدورها، دانت الحكومة اليمنية محاولة استهداف ميليشيات الحوثي حفل إيقاد شعلة ثورة 26 من سبتمبر في مدينة مأرب بصاروخ باليستي، والذي سقط، مساء أمس الأول الجمعة، في مدرسة الميثاق الواقعة في أحد الأحياء السكنية بعد دقائق من خروج مئات الطلاب المشاركين في الاحتفالية‏.

وأوضح وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، في تصريح صحفي، أن محاولة الاستهداف الإجرامي لحفل إيقاد الشعلة والإيقاع بأكبر قدر من الضحايا بين المدنيين؛ يؤكد حقد ميليشيات الحوثي الدفين على الثورة والجمهورية، ومحاولاتها الانتقام من مدينة مأرب، تعبيراً عن حالة الإفلاس والفشل في تحقيق أي انتصار عسكري أو تقدم ميداني على الأرض‏.

وقال الإرياني: إن استهداف ميليشيات الحوثي المتكرر للأعيان المدنية والأحياء السكنية بالصواريخ والطائرات المُسيّرة «إيرانية الصنع» وتعمدها الإضرار بملايين المدنيين والنازحين من مختلف المحافظات إلى مدينة مأرب؛ يمثل جريمة حرب مكتملة الأركان؛ وجريمة مرتكبة ضد الإنسانية، وسيتم تقديم كافة المسؤولين عنها للمحاسبة‏.