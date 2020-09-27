باريــس تعــود إلــى عــروض الأزيــاء



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تعود دور الأزياء الكبيرة مثل: «ديور» و«شانيل» و«فويتون» إلى العروض الحضورية خلال أسبوع الموضة في باريس الذي ينطلق الاثنين في خضم انتشار جائحة «كوفيد-19» مع أن أغلب الماركات اختارت تقديم مجموعاتها عبر «الإنترنت».

بعد الموضة الرجالية والأزياء الراقية التي أُجريَت عروضها عبر الإنترنت بالكامل خلال الصيف للمرة الأولى في تاريخها، سيشهد أسبوع الأزياء النسائية الجاهزة من 28 سبتمبر/أيلول إلى 6 أكتوبر/تشرين الأول المقبل مزيجاً من العروض، الحضوري منها والإلكتروني؛ لكنها كلها خارجة عن المألوف.

ويتكيف المصممون مع الوضع الصحي، ويحاولون ترك بصماتهم على النسق الجديدة لعرض الأزياء خلال الجائحة. فالعروض تقام مع وضع الكمامات وعدد قليل من المدعوين مع تتبع لتطور التعليمات الصحية.

وقالت المصممة الفرنسية الشابة مارني سير لوكالة فرانس برس «هذه المجموعة مرآة للأشهر الخمسة الأخيرة. أنا أعمل دائماً على هذا النحو؛ لكن العالم حولنا هو الذي تغير جذرياً».