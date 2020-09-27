غلق باب الترشح لانتخابات مجلس النواب المصري

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - القاهرة: ”الخليج 365”

تعلن الهيئة الوطنية للانتخابات في مصر، أسماء المرشحين المقبولين في انتخابات مجلس النواب الجديد، اليوم الأحد، بعد إغلاق باب الترشح ظهر أمس السبت، عقب انتهاء مدة الأيام العشرة المحددة لتلقى أوراق المرشحين.

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وكانت الهيئة قد بدأت أمس فحص طلبات الترشح، والبت في صفات المرشحين عبر 29 محكمة على مستوى الجمهورية، للتأكد من توافر شروط الترشح، في المرشحين الذين تقدموا بأوراقهم خلال الفترة الماضية، وذلك من واقع المستندات المقدمة منهم، قبل الفصل في مدى صحة انتماء طالبي الترشح في النظام الفردي للأحزاب، أو كونهم مستقلين، كما تتولى فحص المستندات المقدمة من المرشحين الأصليين والاحتياطيين للقوائم، وقالت الهيئة إنه يحق لمن لا يجد اسمه ضمن كشوف المرشحين المبدئية الطعن على قرار استبعاده وكذا الطعن على المرشحين المقبولين أمام محكمة القضاء الإداري خلال أيام الأربعاء والخميس والجمعة المقبل، على أن تفصل المحكمة في الطعون وتعلن الهيئة الوطنية للانتخابات القائمة النهائية للمرشحين يوم 5 أكتوبر المقبل، وحددت الهيئة يوم 7 أكتوبر آخر موعد للتنازل المرشحين لبعضهم البعض.

وأعلن لاشين رئيس الهيئة أن انتخابات مجلس النواب المرحلة الأولى للمصريين بالخارج ستجرى أيام 21 و22 و23 أكتوبر المقبل، وداخل مصر أيام 24 و25 أكتوبر، على أن تعلن النتيجة في موعد أقصاه الأول من نوفمبر، كما تجرى انتخابات الإعادة بالخارج أيام 21 و22 و23 نوفمبر، والإعادة بالداخل أيام 23 و24 نوفمبر، على أن تعلن النتيجة في 30 نوفمبر المقبل.

أما انتخابات المرحلة الثانية فستجرى في الخارج أيام 4 و5 و6 نوفمبر المقبل، وستجرى في الداخل أيام 7 و8 من ذات الشهر، وإعلان النتيجة في 15 من الشهر نفسه، وإجراء انتخابات الإعادة في الخارج أيام 5 و6 و7 ديسمبر المقبل، وستجرى في الداخل أيام 7 و8 من ذات الشهر، كما أعلن لاشين إبراهيم أن الموعد النهائي للإعلان عن النتائج النهائية يوم 14 ديسمبر المقبل.