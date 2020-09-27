تفاهم بين «موارد دبي» و»مايكروسوفت» لتدريب الموظفين

وقعت دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، وشركة مايكروسوفت مذكرة تفاهم تهدف لتمكين المواطنين الإماراتيين، وتعزيز مهارات موظفي حكومة دبي.

جاءت المذكرة في إطار «برنامج ريادة» الخاص بإعداد وتمكين الكفاءات الفنية والسلوكية والمهنية لدى الموظف الإماراتي من خلال تبادل المعارف والخبرات بين الجهات الحكومية والخاصة داخل الدولة وخارجها، إذ يتم تبادل الموظفين المواطنين مع تلك الجهات لفترة زمنية محددة، يتم من خلالها التدريب على رأس العمل والظل الوظيفي وفقاً للتخصصات التي تتميز بها كل جهة والمستهدفة لتطوير كفاءات المواهب الإماراتية.

وقع المذكرة عبد الله علي بن زايد الفلاسي، مدير عام دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، وسيد حشيش المدير العام الإقليمي لشركة مايكروسوفت في الإمارات، حيث تم التوقيع عن بعد من خلال تقنية مايكروسوفت تيم (Microsoft Teams).

وأكد عبد الله علي بن زايد الفلاسي، مدير عام دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي حرص الدائرة على الارتقاء بالمورد البشري المواطن، وتمكين موظفي حكومة دبي من الإبداع في مختلف المجالات الوظيفية، من خلال إكسابهم الخبرات العملية، خاصة في مجال التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي.

وقال إن الدائرة تعمل وبالتنسيق مع الجهات الحكومية لتمكين الكفاءات المواطنة من مختلف الفئات الوظيفية، وإعدادهم الإعداد المناسب لقيادة العمل الحكومي المستقبلي، تماشياً مع رؤية القيادة الحكيمة والتوجيهات الاستراتيجية نحو التعاون والتكامل وتبادل الخبرات والمعارف بين الدوائر والهيئات والمؤسسات الحكومية والخاصة والشبه حكومية.

ومن جانبه أكد سيد حشيش المدير الإقليمي لمايكروسوفت الإمارات التزام الشركة بدعم الرؤية المستقبلية الرقمية لدولة الإمارات، مشيراً إلى أن «برنامج طموح» الذي تتبناه الشركة سيزود الشباب الإماراتي بالمهارات العالمية التي تعد ركيزة أساسية للأجندة الوطنية، وتتماشى مع رؤية دبي 2021، والتحول الرقمي لدولة الإمارات والقدرة التنافسية العالمية لها.