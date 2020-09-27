الكاظمي لتحسين أداء الأمن العراقي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بغداد زيدان الربيعي:

أكد رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، امس السبت، أن الفرصة متاحة أكثر من أي وقت مضى للبناء، وتحسين وضع وأداء القوات الأمنية، مشدداً على عدم التساهل مع الأخطاء لأنها كالسرطان في جسد الأجهزة الأمنية.

وذكر مكتبه الإعلامي في بيان، أن «المجلس الوزاري للأمن الوطني عقد، أمس السبت، جلسة استثنائية برئاسة رئيس مجلس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، خصصت لمناقشة مستجدات الأوضاع الأمنية في العراق، في ما يتعلق بحماية التظاهرات السلمية، وحماية البعثات الدبلوماسية من الاستهدافات المتكررة، إضافة إلى تنسيق العمل بين القوات الأمنية».وأكد الكاظمي أن «الفرصة متاحة أكثر من أي وقت مضى للبناء، وتحسين وضع وأداء القوات الأمنية»، مشدداً على «عدم التساهل مع الأخطاء لأنها كالسرطان في جسد الأجهزة الأمنية».

ووجّه الكاظمي الأجهزة الأمنية «بمراعاة مبادئ حقوق الإنسان في حماية التظاهرات، مؤكداً التعاطي مع كل حالة وفق القانون».