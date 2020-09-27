يد اصطناعية تحاكـي البشـريــة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - إعداد: هشام مدخنة

صمم فريق علمي، يضم جراحي عظام ومصممين من مركز بحث إيطالي في جنوا، يداً اصطناعية تحاكي بدقتها حجم اليد البشرية ووزنها وشكلها وآلية الإمساك الطبيعية بها. وبحسب الباحثين، يمكن لليد التي أطلقوا عليها اسم «هانس»، تكريماً للبروفيسور يوهانس شميدل، رائد الأطراف الاصطناعية في الستينيات، أن تمسك وتتحرك، ولديها القدرة على تكرار الخصائص البيولوجية الرئيسية لليد البشرية، سواء بالحركة الطبيعية القابلة للتكيف أو بمستويات القوة والسرعة.

ووفقاً للباحثين، فإن الآلية الأساسية لليد الاصطناعية الجديدة عبارة عن نظام تفاضلي ميكانيكي يسمح لها بالتكيف مع الشيء الذي يتم الإمساك به بحركة واحدة. وتضم مجموعة من المستشعرات داخل مقبس مخصص يكتشف نشاط أي عضلات متبقية في الجزء السفلي أو العلوي من الذراع.

وباستطاعة مستخدميها استخدام تطبيق الهاتف المحمول واتصال البلوتوث لضبط معلومات تشغيل اليد، بما في ذلك الدقة وسرعة الحركة، ما يتيح لهم تجربة أفضل تناسب متطلباتهم الخاصة بدلاً من الحصول على نظام ومقاس واحد.

وبإمكان اليد الاصطناعية أن تعيد أكثر من 90% من الوظائف للأشخاص الذين يعانون بتراً في الأطراف العلوية.