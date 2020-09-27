إندونيسيون يخاطرون بحياتهم بحثاً عن الذهب



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - لا يتوانى إندونيسيون ضاقت بهم السبل جرّاء أزمة فيروس «كورونا» عن المجازفة بحياتهم بحثاً عن الذهب في مناجم عشوائية إثر الارتفاع الشديد في أسعار هذا المعدن النفيس.

في ظلّ الأزمة الاقتصادية التي ولّدها وباء «كوفيد-19»، تهافت المستثمرون من حول العالم على شراء الذهب، مزايدين في أسعاره.

وأدّى هذا الإقبال الشديد على المعدن النفيس الذي يعدّ ملاذاً آمناً وقت الأزمات إلى تخطّي سعر الذهب عتبة 2000 دولار للأونصة الواحدة، وذلك للمرّة الأولى في أغسطس/ آب الماضي.

أما في إندونيسيا، فقد انعكس هذا الارتفاع القياسي تهافتاً على مناجم الذهب غير القانونية بالرغم من المخاطر الكثيرة التي تنطوي عليها هذه الأنشطة، من خطر التعرّض للتوقيف أو لرصاصة طائشة أو للتسمّم بالزئبق أو لحوادث.

يمضي مصطفى يومه كمئات المنقّبين غيره في المنجم في كرّ وفرّ مع قوى الأمن في إقليم بابوا، في أقصى شرق إندونيسيا. ومع زملائه، يبحث هذا الأب لطفلين عن فتات الذهب في نهر قريب من منجم جراسبرج، وهو أحد أكبر مناجم الذهب في العالم وتديره مجموعة «فريبورت» الأمريكية. وفي أحسن الأحوال، يجمع مصطفى جراماً من الذهب يصفّيه من الوحل بواسطة قطعة قماش ويبيع غلّته إلى تاجر محلي مقابل 800 ألف روبية تقريباً (قرابة 50 دولاراً)، وهو مبلغ ليس بقليل في هذه المنطقة التي تعدّ من الأفقر في البلد.

وهو يؤكد أن الزئبق لا يستخدم هنا، غير أن مخاطر أخرى تحدق بهم.