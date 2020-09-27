تحديثات اكتشاف المواهب

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ما هي التحديثات التي يجب إدخالها على طرائق التنقيب عن مواهب الأطفال؟

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يقيناً، الأمور مرتبطة بالمعطيات المتوافرة. مثلاً: في الماضي وحتى إطلالة القرن العشرين، كانت الموهبة منحصرة في القدرة على الحفظ، وظهور جنيّة الشعر. حاول أن تتذكّر يوماً شاهدت فيه فضائية نظمت ندوة محورها: الجديد في طرائق اكتشاف مواهب الصغار.

للدقّة، غير صحيح أن الماضين لم يكونوا قادرين على اكتشاف الألمعية في صغارهم، لكنهم لم يكونوا يعرفون ماذا يفعلون بها، كيف ينمّونها ويستغلونها. ما العجب في هذا؟ ها هم العرب إلى يومنا هذا عاجزون عن استثمار ثروات أوطانهم وطاقات شعوبهم. حتى تاريخهم وآثارهم وميراثهم الثقافي، يغوص في أعماقه ويسبر أغواره المستشرقون وعلماء الآثار الأجانب. حتى موروثهم الموسيقي، يظل القوم الساق على الساق، والخدّ على جمع اليد، في انتظار أن يلوح رجال من أقصى الشمال، من بلاد الاسكندناف أو الجرمان والسكسون، ليشنّفوا آذاننا بلهجات اللغات السامية، والتحف المطمورة منذ الأسر الفرعونية. يا لهول المهازل، أولئك أعلم بلهجات اليمن وموسيقى البحرين وفوارق النطق في اللهجات الصعيدية والبحيرية في مصر القديمة. سرح القلم بعيداً عن المبحث الأصلي. الجاحظ علّمنا الاستطراد.

محال أن يكون الطفل فولفجانج أماديوس قبيل سن الخامسة اشترى بيانو بمفرده وتعلم، وقدّم عرضاً أمام الجمهور وهو ابن خمس، وصار موتزارت، أعظم عبقري في الموسيقى العالمية. اكتشاف الموهبة لا يمثل أكثر من 5% من الحصيلة النهائية. بيتهوفن قال إن العبقرية 10%، الباقي كله عمل. بعض السذاجة مضحك مبكٍ، في العالم الإسلامي عموما، آباء كثيرون يطيرون فرحاً وتساعدهم على الفخر الفضائيات ووسائط الإعلام، حين يحفظ الطفل القرآن الكريم. لكن هذا الإنجاز يجب أن يكون الخطوة الأولى على طريق آلاف الأميال. على الأبوين أن يتصلوا بأهل الاختصاص: ماذا تعني هذه الطاقة الذهنيّة؟ ما الطريقة المثلى لاستثمار هذه الذاكرة القوية؟ ما المواهب المصاحبة الخفيّة وما السبل المؤدية إلى جعلها تشع؟ كيف نتحسس البوصلة نحو العلوم أو في اتجاه الفنون أو نوعية البحوث وما إلى ذلك؟ كيف نختصر المراحل بحسن استغلال الطاقات الذهنية المبكّرة؟

لزوم ما يلزم: النتيجة الاستباقية: معذرة، إن الأولى بالاكتشاف المبكّر هو اكتشاف مدى عجز الأسرة عن الإحساس بالمواهب المبكرة لدى أطفالها.

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