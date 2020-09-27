ترامب: سأكون محرجاً جداً في حال فوز «جو النائم»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أمس السبت، إن الولايات المتحدة الأمريكية بحاجة إلى زعيم حقيقي، وليس كمنافسه الديمقراطي في الانتخابات جو بايدن. كما أكد أنه سيكوت محرجاً جداً في حال فوز المرشح الديمقراطي جو بايدن، مؤكداً أن استخدام بايدن لكلمة «أغطية» هو دليل كبير على أنه رجل كسول، بحسب ما ذكرت صحيفة «نيويورك بوست» الأمريكية. ​كما أكد الرئيس الأمريكي، أنه لن يخسر الانتخابات الرئاسية المقبلة إلا إذا أقدم الديمقراطيون على تزوير نتائج التصويت عبر البريد. وقال ترامب مخاطباً تجمعاً لأنصاره في ولاية فيرجينيا: «لن نخسر الانتخابات إلا إذا أقدموا على الغش. لا يمكننا أن نسمح لهم بذلك، فالحديث يدور عن مصير بلادنا، لأن هؤلاء الناس سيدمرون بلادنا».

من جانبه، اتهم المرشح الديمقراطي بايدن، الرئيس دونالد ترامب بعدم التحدث صراحة عن قمع الاحتجاجات المطالبة بالديمقراطية في روسيا البيضاء، وهي بلد قال إنه يحكمه «دكتاتور». وأبدى بايدن في بيان أرسل عبر البريد الإلكتروني لرويتر، دعمه «لتعبير المتظاهرين السلمي عن الحرية»، والمطالبة بإجراء انتخابات جديدة. وأصر بايدن على الإفراج عن العديد من زعماء المعارضة الذين وصفهم بأنهم «سجناء سياسيون». وقال بايدن «مع ذلك، يرفض الرئيس ترامب التحدث صراحة ضد تصرفات لوكاشينكو، أو تقديم دعمه الشخصي للحركة المؤيدة للديمقراطية».

وذكرت وسائل إعلام أمريكية نقلاً عن مصادر جمهورية، أن ترامب اختار القاضية إيمي كوني باريت، لتحل مكان روث بادر جينسبرغ في عضوية المحكمة العليا. وقال ترامب خلال تجمع انتخابي في نيوبورت نيوز، في ولاية فيرجينيا، مساء أمس الأول الجمعة: «سنختار شخصاً رائعاً»، من دون أن يعطي مزيداً من التفاصيل حول خياره. وأضاف أمام جمهور متحمس، «(السبت) سيكون يوماً عظيماً»، ما أثار تصفيقاً حاراً من الحضور قبل أقل من 40 يوماً على الانتخابات الرئاسية. وستحل مكان القاضية التقدمية جيسنبرغ رمز الدفاع عن حقوق المرأة التي توفيت الأسبوع الماضي جراء إصابتها بمرض السرطان. وباشر ترامب سريعاً إجراءات شغل المنصب الشاغر لكي يرسخ المحكمة العليا لمدة طويلة في نهج محافظ، إذ إن القضاة فيها يعيّنون مدى الحياة. ويعارض الديمقراطيون ذلك، مشددين على ضرورة انتظار الانتخابات الرئاسية تجنباً لهيمنة المحافظين على هذه المؤسسة التي تبت في مسائل رئيسية تهم المجتمع، مثل الإجهاض، وحق حيازة أسلحة.