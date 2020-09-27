شكرا لقرائتكم خبر عن سوريا تتهم أمريكا باستخدام العقوبات لخنق السوريين "مثل جورج فلويد" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اتهم وليد المعلم نائب رئيس الوزراء ووزير خارجية سوريا، إدارة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، بمحاولة خنق السوريين بالعقوبات "فى مشهد غير إنسانى يذكرنا بالوحشية ذاتها التى خنق بها جورج فلويد وآخرون فى الولايات المتحدة".

وكان المعلم يشير بذلك إلى فلويد الأمريكى الأسود الذى توفى فى مايو أيار بعد أن جثا رجل شرطة أبيض بركبته على عنقه.

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وأدت العقوبات الأمريكية الجديدة التى بدأ سريانها فى يونيو، بموجب ما يسمى بقانون قيصر إلى إصابة الاقتصاد السورى المتداعى بالفعل بمزيد من الشلل من خلال منع الشركات الأجنبية من التعامل مع دمشق.

وقال المعلم فى كلمة للجمعية العامة للأمم المتحدة عبر تقنية الفيديو يوم السبت " الهدف من هذا القانون (قانون قيصر) هو فى جوهره الضغط على الشعب السورى فى لقمة عيشه وحياته اليومية ومحاولة خنقه فى مشهد غير إنسانى يذكرنا بالوحشية ذاتها التى خنق بها جورج فلويد وآخرون فى الولايات المتحدة"، ولم ترد البعثة الأمريكية لدى الأمم المتحدة بشكل فورى على طلب للتعليق.