شكرا لقرائتكم خبر عن المرور يعلن عن خدمات جديدة عبر تطبيق «توكلنا» والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
كشفت الإدارة العامة للمرور، أمس السبت، عن خدمات جديدة يمكن الحصول على عبر تطبيق “توكلنا”، داعية المواطنين والمقيمين لتحميل التطبيق للاستفادة من خدماته المتعددة.
وقال المرور، في تغريدة عبر “تويتر”: “الآن، يمكنك استعراض الخدمات المرورية عبر تطبيق توكلنا، والتي تتضمن تنبيهات تجديد رخصة القيادة وغيرها من الخدمات”.
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