شكرا لقرائتكم خبر عن المرور يعلن عن خدمات جديدة عبر تطبيق «توكلنا» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

كشفت الإدارة العامة للمرور، أمس السبت، عن خدمات جديدة يمكن الحصول على عبر تطبيق “توكلنا”، داعية المواطنين والمقيمين لتحميل التطبيق للاستفادة من خدماته المتعددة.

وقال المرور، في تغريدة عبر “تويتر”: “الآن، يمكنك استعراض الخدمات المرورية عبر تطبيق توكلنا، والتي تتضمن تنبيهات تجديد رخصة القيادة وغيرها من الخدمات”.