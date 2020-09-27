حمدوك يطالب برفع اسم السودان من قائمة الإرهاب

جاء ذلك خلال كلمته للجمعية العامة لأمم المتحدة، حيث طالب بمساعدة السودان في إلغاء الديون والمساعدة في حصول الخرطوم على قروض ميسرة.

​وأكد رئيس وزراء السودان أنه ملتزم بمكافحة الإرهاب وقطع تمويله كما ينص القانون الدولي.

​وأشار حمدوك إلى أن "الفيضانات الأخيرة شردت عشرات الآلاف من المواطنين".

​وشدد على أن السلام ووقف الحرب هي أولوية للحكومة الانتقالية في السودان.

​ولفت رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، إلى أن "الفيضانات الأخيرة شردت عشرات الآلاف من المواطنين".