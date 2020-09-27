حمدوك يطالب برفع اسم السودان من قائمة الإرهاب

جاء ذلك خلال كلمته للجمعية العامة لأمم المتحدة، حيث طالب بمساعدة السودان في إلغاء الديون والمساعدة في حصول الخرطوم على قروض ميسرة.
وأكد رئيس وزراء السودان أنه ملتزم بمكافحة الإرهاب وقطع تمويله كما ينص القانون الدولي.
وأشار حمدوك إلى أن "الفيضانات الأخيرة شردت عشرات الآلاف من المواطنين".
وشدد على أن السلام ووقف الحرب هي أولوية للحكومة الانتقالية في السودان.
ولفت رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، إلى أن "الفيضانات الأخيرة شردت عشرات الآلاف من المواطنين".
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