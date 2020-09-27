شكرا لقرائتكم خبر عن الجزائر تدين الهجوم الإرهابي لجماعة "بوكو حرام" شمالي نيجيريا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أدانت الجزائر، اليوم السبت، هجومًا إرهابيًا نفذته جماعة بوكو حرام الإرهابية والذي استهدف موكب حاكم ولاية بورنو النيجيرية، وذكر بيان صادر من وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية مساء اليوم أن "الجزائر تدين بأشد العبارات الهجوم الإرهابي الهمجي الذي ارتكبته أمس جماعة "بوكو حرام" الإرهابية ضد موكب حاكم ولاية بورنو شمال نيجيريا، والذي أسفر عن مقتل وإصابة العشرات من المدنيين و من قوات الأمن النيجيرية".



وأعربت الجزائر عن خالص العزاء والمواساة للحكومة النيجيرية والشعب النيجيري ولعائلات الضحايا مع تمنياتها بالشفاء العاجل للجرحى.



وجددت الجزائر تضامنها التام ووقوفها إلى جانب الحكومة النيجيرية، مؤكدة عزمها التام على مكافحة الإرهاب والتزامها الراسخ بمواصلة دعم جهود المجتمع الدولي لدحر هذه الآفة التي تهدد السلم والأمن الدوليين.