شكرا لقرائتكم خبر عن إعادة فتح برامج الزيارة للمرافق الخارجية التابعة للحرم المكي (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

وجه الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، بإعادة فتح برامج الزيارة للمرافق الخارجية التابعة للرئاسة تدريجياً وفق الإجراءات الاحترازية ابتداءً من 1/ 3/ 1442هـ، وهي: (مجمع الملك عبدالعزيز لكسوة الكعبة المشرفة، ومعرض عمارة الحرمين الشريفين، الكائنان بحي أم الجود، ومكتبة الحرم المكي الشريف، ببطحاء قريش).

وشدد الشيخ السديس على ضرورة التقيد بالإجراءات الاحترازية الموصى بها من قبل الجهات المعنية حرصاً على سلامة وصحة الزائرين، واتخاذ كافة الإجراءات التنظيمية الموجبة لذلك.

وكانت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي قد أعلنت في وقت سابق إغلاق برامج الزيارة لمرافقها الخارجية ضمن حزمة التدابير الوقائية التي اتخذتها لمنع انتشار فايروس كورونا المستجد.