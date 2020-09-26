توقعات طقس الغد.. سحب رعدية ورياح مثيرة للأتربة والغبار بعدة مناطق

كما توقعت الأرصاد، نشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار وتحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من شمال ووسط المملكة.

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وتوقعت الهيئة العامة للأرصاد، أن تصل أعلى درجة حرارة غداً إلى 42 درجة مئوية في كل من مكة المكرمة والأحساء ورفحاء، وأدنى درجة حرارة إلى 16 درجة مئوية في أبها.