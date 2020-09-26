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شكرا لقرائتكم خبر عن توقعات طقس الغد.. سحب رعدية ورياح مثيرة للأتربة والغبار بعدة مناطق والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس ليوم الغد، سحباً رعدية على أجزاء من المرتفعات الجنوبية الغربية.
كما توقعت الأرصاد، نشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار وتحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من شمال ووسط المملكة.
وتوقعت الهيئة العامة للأرصاد، أن تصل أعلى درجة حرارة غداً إلى 42 درجة مئوية في كل من مكة المكرمة والأحساء ورفحاء، وأدنى درجة حرارة إلى 16 درجة مئوية في أبها.
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