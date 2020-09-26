شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد..انفجار «بطارية جوال» يخلف أضرارًا بالغة في سيارة مواطن والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

تسبب انفجار بطارية هاتف جوال ،نتيجة ارتفاع درجات حرارة الطقس، في أضرار بالغة داخل مركبة سيارة أحد المواطنين.

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ونشر المختص في الكهرباء، منصور الشيبي، مقطع فيديو عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، يوضح الأضرار البالغة التي أصابت السيارة.

ويظهر في المقطع احتراق المقاعد الأمامية والأبواب والسقف، بالإضافة إلى آثار أقل في الجزء الخلفي من السيارة.

ونصح المتحدث في المقطع بضرورة تجنب وضع أي بطاريات أو عطور أو ولاعات في السيارة لاسيما في فصل الصيف مع ارتفاع درجات الحرارة.