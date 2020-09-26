شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة المغربية تسجل 2719 حالة جديدة بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة المغربية، اليوم السبت، تسجيل 2719 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس "كورونا المستجد" خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 115241 حالة.
وأفاد بيان للوزارة بأن عدد الحالات المستبعدة، بعد الحصول على نتائج سلبية تهم التحاليل المختبرية، قد بلغ 2414156 منذ بداية انتشار الفيروس في المغرب 2 مارس الماضي.
وأضاف البيان بأنه تم تسجيل 43 وفاة جديدة ليصل عدد الوفيات إلى 2041 حالة، موضحا أنه تم تسجيل 2218 حالة شفاء إضافية لترتفع الحصيلة الإجمالية للتعافي إلى 94150.
كانت هذه تفاصيل خبر الصحة المغربية تسجل 2719 حالة جديدة بفيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.