شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة المغربية تسجل 2719 حالة جديدة بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة المغربية، اليوم السبت، تسجيل 2719 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس "كورونا المستجد" خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 115241 حالة.

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وأفاد بيان للوزارة بأن عدد الحالات المستبعدة، بعد الحصول على نتائج سلبية تهم التحاليل المختبرية، قد بلغ 2414156 منذ بداية انتشار الفيروس في المغرب 2 مارس الماضي.

وأضاف البيان بأنه تم تسجيل 43 وفاة جديدة ليصل عدد الوفيات إلى 2041 حالة، موضحا أنه تم تسجيل 2218 حالة شفاء إضافية لترتفع الحصيلة الإجمالية للتعافي إلى 94150.