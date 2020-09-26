وليامز تكشف المدة المتفق عليها لمغادرة "المرتزقة" والقوات الأجنبية بين الأطراف الليبية

وأضافت في حوار لها مع "سبوتنيك": "وأود أن انوه بان الأطراف الليبية المشاركة في محادثات 5+5 قد حددت أنه في حال تم الاتفاق على وقف إطلاق النار، يجب أن تغادر هذه القوات والمرتزقة البلاد في غضون 90 يومًا وتحت إشراف الأمم المتحدة".

واستطردت "كما أننا نأمل من الدول الأعضاء أن تتقيد بالتزاماتها بموجب مخرجات مؤتمر برلين وقرارات الأمم المتحدة المتعلقة بحظر السلاح في ليبيا".

وفيما يتعلق بدور دول الجوار قالت :"لمسنا قناعة حقيقية لدى دول الجوار التي زرتها مؤخراً كمصر وتونس والجزائر والمغرب وعدد من العواصم الأوروبية أن الحل في ليبيا سياسياً وليس عسكرياً – وهذا أمر مهم للغاية. نأمل أن تسهم كل دور الجوار في دعم جهود بعثة الأمم المتحدة والأطراف الليبية من أجل التوصل إلى حلول توافقية شاملة للمشكل الليبي".