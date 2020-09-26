قفزة قياسية في أعداد المصابين بكورونا في الأردن

عمان - سبوتنيك. وبحسب موجز إعلامي حول فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في الأردن صادر عن رئاسة الوزراء ووزارة الصحة حصلت وكالة سبوتنيك على نسخة منه، فقد "سُجِّلت 850 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجدّ" من بينها 830 حالة محليّة وبذلك يرتفع إجمالي عدد حالات الإصابة في المملكة إلى 8061 حالة.

© AFP 2020 / Khalil Mazraawi

يذكر أن 850 إصابة هو أعلى معدل "يومي" يسجله الأردن، حيث أن الأرقام السابقة كانت لتاريخ 13 سبتمبر الجاري لم تتجاوز الـ252.

وقد سجل الأردن 634 إصابة بتاريخ 22 سبتمبر/أيلول، بحسب إحصاءات الوزارة.

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كما سُجّلت 4 حالات وفاة، ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى 43 حالة. وسُجّلت 96 حالة شفاء هذا اليوم.

وفي ضوء أرقام وزارة الصحة الأردنية، فإن الأردن يشهد تزايدا في أعداد الإصابات بفيروس كورونا المستجد ونظرا للآثار الاقتصادية والاجتماعية للحجر الشامل تسعى الحكومة مؤخرا لإجراءات للحد من انتشار الفيروس ومن ضمنها ما أعلنته الحكومة الأردنية يوم 14 أيلول/ سبتمبر من إجراءات جديدة بدأت اعتبارا من صباح يوم الخميس 17 أيلول/سبتمبر ولمدة أسبوعين.

وكان من بين هذه الإجراءات بتعليق دوام غالبية طلبة المدارس الحكومية والخاصة، وإغلاق صالات المقاهي والمطاعم بمختلف أنواعها واقتصار تقديم الخدمات فيها للزبائن عبر التوصيل أو المناولة فقط.