تهنئة اسرائيلة للسعودية في اليوم الوطني

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ايلاف من الرياض: وجهت إسرائيل تهنئة للمملكة العربية السعودية بمناسبة اليوم الوطني، وذلك عبر رسالة وجهتها الخارجية الإسرائيلية عبر صفحتها الرسمية على موقع تويتر. ونشرت صفحة إسرائيل بالعربية تغريدة قالت فيها: "نتقدم بخالص التهنئة والتبريكات للمملكة العربية السعودية ملكاً وحكومةً وشعباً بحلول اليوم الوطني التسعين". وأضافت: "يعيده عليكم بالخير والبركة في ظل الأمن والامان والازدهار مع تمنياتنا ان تعم أجواء السلام والتعاون والجيرة الحسنة"، على حد تعبيرها. Advertisements وتحتفل السعودية باليوم الوطني الـ90، في وقت تشهد فيه المنطقة تطورات ملحوظة على صعيد تطبيع دول مجلس التعاون الخليجي علاقاتها مع إسرائيل، إذ كانت الإمارات والبحرين سباقتين بهذه الخطوة. نتقدم بخالص التهنئة والتبريكات للمملكة العربية السعودية ملكاً وحكومةً وشعباً بحلول اليوم الوطني التسعين 🇸🇦. يعيده عليكم بالخير والبركة في ظل الأمن والامان والازدهار مع تمنياتنا ان تعم أجواء السلام والتعاون والجيرة الحسنة. #اليوم_الوطني_السعودي_90 pic.twitter.com/XEGgIvn5ym — إسرائيل بالعربية (@IsraelArabic) September 22, 2020

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