شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة 5 فلسطينيين برصاص الاحتلال الإسرائيلي في قرية كفر قدوم والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصيب 5 فلسطينيين بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، اليوم السبت، خلال قمع جيش الاحتلال الاسرائيلي لمسيرة شعبية انطلقت في قرية كفر قدوم شرق محافظة قلقيلية شمال الضفة الغربية، تنديدا بالاستيطان ومطالبة بفتح شارع البلدة المغلق منذ أكثر من 17 عاما.
وأفاد منسق المقاومة الشعبية في كفر قدوم مراد شتيوي - وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية وفا - بأن 5 شبان أصيبوا بالرصاص المعدني، خلال مواجهات عنيفة اندلعت بعد انطلاق المسيرة الشعبية في القرية.
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