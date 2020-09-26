شكرا لقرائتكم خبر عن «التعليم» تعلن جداول دروس الحصص اليومية للطلاب من الأسبوع الخامس والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

نشرت وزارة التعليم جداول دروس الحصص اليومية للصفوف (الأول والثاني والثالث الابتدائي) من الأسبوع الخامس، عبر قنوات عين على تردد عربسات 12437.

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وأوضحت أن الدروس ستبث مباشرة من الساعة 3 عصراً، ويُعاد طوال اليوم، أو عبر رابط القناة على اليوتيوب عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وأعلنت الوزارة، عن جدول دروس الحصص اليومية للصفوف (الرابع والخامس والسادس الابتدائي) من الأسبوع الخامس

كما أعلنت وزارة التعليم عن جدول دروس الحصص اليومية للصفوف (الأول والثاني والثالث المتوسط) من الأسبوع الخامس وكذلك المرحلة الثانوية (المستوى الأول) ، والمرحلة الثانوية (المستوى الثالث) و(الخامس) والمرحلة الثانوية (عام اختياري – تحفيظ اختياري)، في بث مباشر من الساعة 9 صباحاً، ويُعاد طوال اليوم.