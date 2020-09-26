شكرا لقرائتكم خبر عن القبض على مفحط ارتكب حادث دهس ولاذ بالفرار في حفر الباطن والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أعلن مرور محافظة حفر الباطن اليوم السبت عن القبض على قائد المركبة الذي ارتكب حادث دهس أثناء ممارسة التفحيط ولاذ بالفرار. وأضاف المرور عبر حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “كما تم ضبط عددًا من المتجمهرين بالموقع، وسيتم إحالتهم للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة في نظام المرور”.

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