شكرا لقرائتكم خبر عن «التجارة» تحدد مزايا تطبيق «تخفيضات» وطريقة التحميل والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

حددت وزارة التجارة، اليوم السبت، مزايا تطبيق “تخفيضات”، حيث يتيح للمستهلك معرفة التخفيضات الحقيقية ويحمي من إعلانات التخفيضات غير الحقيقية.

وأشارت الوزارة، في تغريدة عبر حسابها في “تويتر”، إلى أن تطبيق تخفيضات يعطي للمستفيد “العلم الأكيد” ويحميه من التخفيضات الوهمية.

وأضافت وزارة التجارة أن تطبيق “تخفيضات” يتيح معرفة وقت قرب انتهاء التخفيضات، ويمكن تحميل التطبيق من خلال الرابط التالي (اضغط هنا).