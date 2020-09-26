شكرا لقرائتكم خبر عن «التجارة» تحدد مزايا تطبيق «تخفيضات» وطريقة التحميل والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
حددت وزارة التجارة، اليوم السبت، مزايا تطبيق “تخفيضات”، حيث يتيح للمستهلك معرفة التخفيضات الحقيقية ويحمي من إعلانات التخفيضات غير الحقيقية.
وأشارت الوزارة، في تغريدة عبر حسابها في “تويتر”، إلى أن تطبيق تخفيضات يعطي للمستفيد “العلم الأكيد” ويحميه من التخفيضات الوهمية.
وأضافت وزارة التجارة أن تطبيق “تخفيضات” يتيح معرفة وقت قرب انتهاء التخفيضات، ويمكن تحميل التطبيق من خلال الرابط التالي (اضغط هنا).
كانت هذه تفاصيل خبر «التجارة» تحدد مزايا تطبيق «تخفيضات» وطريقة التحميل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.