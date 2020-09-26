شكرا لقرائتكم خبر عن رصاصة طائشة تخترق زجاج سيارة عائلة في بلجرشي (صور) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: نجت أسرة في محافظة بلجرشي بمنطقة الباحة من كارثة محققة بعد أن اخترقت رصاصة طائشة زجاج مركبتهم. Advertisements وفي التفاصيل اخترقت إحدى الرصاصات زجاج السيارة أثناء انطلاقها على الطريق، وبحمد الله لم يكن هناك إصابات. وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مجموعة من الصور لزجاج السيارة بعد اختراق الرصاصة، مطالبين الجهات المعنية بوضع حد لاستخدام الأسلحة بشكل عشوائي في المناسبات الاجتماعية.

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