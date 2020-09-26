مساعد وزير الخارجية الإيراني وبيدرسون يبحثان تطورات الأزمة السورية

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وكان بيدرسون بحث الأسبوع الماضي مع نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي فيرشنين، لجهود حل الأزمة في سوريا فيما أعلن ممثل روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف غينادي غاتيلوف، أمس الجمعة، أن انعقاد الجولة الجديدة للجنة مناقشة الدستور سيتم في أقرب وقت.
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