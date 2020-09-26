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مساعد وزير الخارجية الإيراني وبيدرسون يبحثان تطورات الأزمة السورية

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© Sputnik . Press service of the Ministry of Foreign affairs of the Russian Federation

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي، اليوم السبت، بحسب وكالة الأنباء السورية "سانا"، التي أشارت إلى الجانبين استعرضا سبل المضي في العملية السياسية ومواصلة عمل لجنة مناقشة الدستور بهدف التوصل إلى حل للأزمة السورية في إطار احترام السيادة الوطنية ووحدة البلاد.

وكان بيدرسون بحث الأسبوع الماضي مع نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي فيرشنين، لجهود حل الأزمة في سوريا فيما أعلن ممثل روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف غينادي غاتيلوف، أمس الجمعة، أن انعقاد الجولة الجديدة للجنة مناقشة الدستور سيتم في أقرب وقت.

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