توجيهات جديدة من السيسي بشأن مشروعات الري المصرية

جاء ذلك خلال اجتماع السيسي، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، والدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، والدكتور محمد معيط وزير المالية، والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بحسب موقع "بوابة الأهرام" المصرية.

© Sputnik . Amro Omran

وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية إن "الاجتماع تناول استعراض الموقف التنفيذي لمشروعات تنمية سيناء ومشروعات استصلاح واستزراع الأراضي وجهود توفير الموارد المائية والبنية الأساسية اللازمة لدعم تلك المشروعات".

وقال الموقع إن "الرئيس اطلع على الخطوات التنفيذية لتنمية منطقة جنوب الوادي بتوشكى، حيث وجه الرئيس بالإسراع في مشروعات تطوير وتأهيل منخفضات مفيض توشكى لما لها من انعكاسات على استصلاح الأراضي بالمنطقة والاستفادة منها".

وخلال الاجتماع تم عرض مستجدات تنفيذ مشروع ترعة الحمام الخاص بتنمية الساحل الشمالي واستزراع 500 ألف فدان في الصحراء الغربية.

Advertisements

ولفت الموقع إلى أن السيسي وجه بمراعاة تطبيق المشروع في الإطار الشامل لجهود الدولة لصياغة وتطوير تلك المنطقة من ناحية البنية السكانية والمجتمعية، إلى جانب التوسع في رقعة الأراضي الزراعية، مع الاهتمام بدراسة وتدقيق بيانات المشروع علميا وهندسيا بالنظر إلى أهميته الاستراتيجية.

وتضمن الاجتماع استعراض بعض جهود وزارة الأوقاف فيما يتعلق بالاستغلال الأمثل وحسن إدارة الأراضي التابعة لها، وذلك بالتعاون مع الجهات المعنية".