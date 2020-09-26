ليبيا تسجل 538 إصابة جديدة بكورونا والإجمالي يرتفع إلى 31,828 حالة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض الليبي، تسجيل 538 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وبذلك ترتفع إجمالي الإصابات إلى 31,828 إصابة.

وأوضح المركز، في بيان أوردته بوابة أفريفيا الإخبارية، اليوم السبت، تسجيل 324 حالة شفاء، ليرتفع إجمالي الحالات المتعافية من الفيروس 17,832 حالة، موضحًا تسجيل 8 حالات وفاة ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 499 حالة.

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