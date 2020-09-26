شكرا لقرائتكم خبر عن سقوط 7 قتلى وعدد من الجرحى فى انفجار سيارة مفخخة سوريا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

انفجرت سيارة مفخخة في مدينة رأس العين بريف الحسكة شمالي سوريا، وذكرت مصادر اعلامية أن الانفجار أسفر عنه سقوط 7 قتلى وعدد من الجرحى .

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وفى وقت سابق، قتل 3 مدنيين وأُصِيب 12 آخرون بانفجار سيارة مفخخة فى بلدة تل حلف التى تنتشر فيها مجموعات إرهابية بمحيط مدينة رأس العين شمال غرب الحسكة فى سوريا.

وأوضحت وكالة الأنباء السورية، أن سيارة مفخخة كانت على طريق داخل القرية انفجرت أثناء مرور حافلة تقل ركاباً مدنيين؛ مما تسبب فى مقتل 3 مدنيين وإصابة 12 آخرين، إضافة إلى أضرار مادية فى المكان واحتراق الحافلة.

يذكر أن مدينة رأس العين المحتلة وريفها يعانيان حالة من الفوضى والفلتان من جراء ممارسات مرتزقة الاحتلال التركى والاقتتال بينهم ما يؤدى إلى وقوع قتلى فى صفوفهم، إضافة إلى استشهاد المدنيين إثر إقدام الإرهابيين على تفخيخ سيارات ودراجات وتفجيرها فى أماكن عامة لتصفية إرهابيين منافسين لهم من مجموعات أخرى.