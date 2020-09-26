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مقتل 16 عنصرا من حركة الشباب وتحرير 40 طفلا فى حملة عسكرية بالصومال

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن قائد اللواء الـ143 للجيش الوطني الصومالى، النقيب أحمد حسن سياد، عن مقتل 16 من عناصر مليشيات حركة الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة، وفق ما نشرت وكالة الأنباء الصومالية.

 

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وأوضح النقيب أحمد سياد في تصريح صحفى، أن اللواء الـ143 لكتيبة 14 أكتوبر في الجيش نفذت عملية عسكرية في بعض القرى التابعة لمنطقة بريري بمحافظة شبيلى السفلى خلال الساعات الماضية.

 

وأكد قائد اللواء الـ143 للجيش الوطني أنه خلال تنفيذ العملية العسكرية نجحت القوات في تحرير حوالي 40 طفلاً أختطفتهم مليشيات الشباب من بعض محافظات البلاد من أجل تدريبهم على التفجيرات.

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