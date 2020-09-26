شكرا لقرائتكم خبر عن ماكرون يعقد مؤتمرا صحفيا غدا عن الموقف السياسي في لبنان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت الرئاسة الفرنسية اليوم السبت، إن الرئيس إيمانويل ماكرون سيعقد مؤتمرا صحفيا غدا الأحد عن الموقف السياسي في لبنان.

من ناحية أخرى، اعتذر مصطفى أديب، رئيس الوزراء اللبناني المكلف عن مهمته في تشكيل حكومة جديدة بعد أن قضى أسابيع في محاولة إقناع الأطراف السياسية بالموافقة على اختياراته وسط المطالبات الشعبية بتحقيق اصلاحات سياسية.

وانتشرت تقارير تفيد أن القضية التي حسمت الأمر هي الخلاف على من يتولى وزارة المالية.

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وكان أديب قد كلف بتشكيل الحكومة بعد الانفجار الذي دمر الجزء الأكبر من وسط بيروت، وكان يحاول تشكيل حكومة للتعامل مع الأزمة المالية الخانقة التي يعيشها لبنان.

وقد استقالت الحكومة اللبنانية السابقة عقب الانفجار الذي وقع في ميناء بيروت في 4 أغسطس من هذا العام وأودى بحياة أكثر من 190 شخصا وأدى إلى جرح الآلاف ودمر مناطق بأكملها في العاصمة.