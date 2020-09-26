اخبار الخليج

ماكرون يعقد مؤتمرا صحفيا غدا عن الموقف السياسي في لبنان

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن ماكرون يعقد مؤتمرا صحفيا غدا عن الموقف السياسي في لبنان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت الرئاسة الفرنسية اليوم السبت، إن الرئيس إيمانويل ماكرون سيعقد مؤتمرا صحفيا غدا الأحد عن الموقف السياسي في لبنان.

من ناحية أخرى، اعتذر مصطفى أديب، رئيس الوزراء اللبناني المكلف عن مهمته في تشكيل حكومة جديدة بعد أن قضى أسابيع في محاولة إقناع الأطراف السياسية بالموافقة على اختياراته وسط المطالبات الشعبية بتحقيق اصلاحات سياسية.

 

وانتشرت تقارير تفيد أن القضية التي حسمت الأمر هي الخلاف على من يتولى وزارة المالية.

Advertisements

 

وكان أديب قد كلف بتشكيل الحكومة بعد الانفجار الذي دمر الجزء الأكبر من وسط بيروت، وكان يحاول تشكيل حكومة للتعامل مع الأزمة المالية الخانقة التي يعيشها لبنان.

 

وقد استقالت الحكومة اللبنانية السابقة عقب الانفجار الذي وقع في ميناء بيروت في 4 أغسطس من هذا العام وأودى بحياة أكثر من 190 شخصا وأدى إلى جرح الآلاف ودمر مناطق بأكملها في العاصمة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ماكرون يعقد مؤتمرا صحفيا غدا عن الموقف السياسي في لبنان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا