لبنان.. إصابات في اشتباكات بين قوة أمنية ومسلحين

بيروت / ريا شرتوني / الخليج 365

شهدت منطقة وادي خالد، أقصى شمالي لبنان، السبت، اشتباكات بين القوى الأمنية ومسلحين متحصنين في منزل، ما أسفر عن سقوط إصابات.

وبحسب وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية، فإن المسلحين يتحصنون داخل منزل معزول بأطراف بلدة الفرض، في وادي خالد.

وأفادت بوقوع اشتباكات في هذه الأثناء (حتى الساعة 16.40 تغ)، بين القوة الضاربة لفرع المعلومات في قوى الأمن الداخلي، ومسلحين متحصنين في المنزل، ما أسفر عن إصابات، دون تفاصيل.

من جانبها، تحدثت قناة "الجديد" اللبنانية الخاصة، عن أن الاشتباكات تدور مع "إرهابيين تابعين لمجموعة التلاوي"، وهي خلية مرتبطة بتنظيم "داعش"، أميرها يدعى خالد التلاوي.

وأوضحت أن الاشتباكات جاءت "عقب عملية دهم لأحد أوكار الإرهابيين الذين استخدموا فيها قاذفات الصواريخ والأسلحة الحربية الخفيفة والثقيلة، حيث استقدم الجيش اللبناني تعزيزاته".

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ومطلع الشهر الجاري، أعلن الجيش اللبناني إلقاء القبض على عناصر خلية مرتبطة بتنظيم "داعش".

ووفق الجيش، "فإن التحقيقات توصلت إلى أن أمير الخلية هو الإرهابي خالد التلاوي، الذي استخدمت سيارته من قبل منفذي جريمة بلدة كفتون".

وهجوم "كفتون" (شمال) وقع في 21 أغسطس/ آب الماضي، عندما أقدمت سيارة مجهولة على إطلاق النار أثناء مرورها في البلدة، ما أدى إلى مقتل 3 أشخاص.

وخلال السنوات الأخيرة، شهد لبنان عدة هجمات وتفجيرات بسيارات ملغمة تبنى تنظيم "داعش" عددا منها.

وصيف 2017، خاض الجيش اللبناني معركة باسم "فجر الجرود" ضد "داعش"، وحرر المناطق الشرقية المحاذية للحدود مع سوريا.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.