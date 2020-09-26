حماس: نستنكر "بشدة" مقتل صيادين فلسطينيين برصاص مصري

غزة/ الخليج 365

استنكرت حركة "حماس"، السبت، استهداف الجيش المصري بالرصاص الحي لصيادين في عرض بحر محافظة رفح، فجر الجمعة، ما أسفر عن مقتلهما.

جاء ذلك في بيان وصل الخليج 365 نسخة منه.

وقال البيان: "تستنكر حركة حماس بشدة استهداف الجيش المصري بالرصاص الحي للصيادين في عرض بحر محافظة رفح، فجر الجمعة، ما أدى إلى استشهاد الشقيقين، محمود وحسن الزعزوع، وإصابة الشقيق الثالث ياسر واعتقاله".

وأضافت أنه "لا يوجد أي مبرر لتكرار هذا التعامل العنيف مع الباحثين عن قوت أولادهم ولقمة عيشهم في ظل الحصار الصهيوني المطبق والخانق على سكان قطاع غزة".

وأعربت الحركة عن "رفضها القاطع لهذه السياسات الخطيرة".

وطالبت السلطات المصرية بـ"الإسراع في التحقيق في هذا الحادث الأليم وضمان عدم تكراره".

ولفتت الحركة إلى أن "الواجب القومي والديني والإنساني يتطلب من الجميع العمل على إنهاء معاناة أهلنا في قطاع غزة المحاصر".

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وفي وقت سابق السبت، أعلن نقيب الصيادين في غزة نزار عياش، مقتل صيادين شقيقين، وإصابة شقيقهما الثالث، برصاص الجيش المصري، قرب الحدود البحرية مع مصر.

وأضاف عياش، للأناضول، أن "الصيادين الثلاثة، الذين فُقدت آثارهم فجر الجمعة، قرب الحدود مع مصر، اثنين منهما (حسن، ومحمود الزعزوع) تبين مقتلهما برصاص الجيش المصري، فيما أصيب الثالث (ياسر)".

وأوضح أن مصادر فلسطينية، تواصلت مع الجانب المصري، وأبلغت نقابته باعتزام الجانب المصري "تسليم جثماني الصيادين، والمُصاب، للجانب الفلسطيني، عصر السبت، عبر معبر رفح البري، جنوبي القطاع".

وذكر عياش أن نقابته قررت إغلاق بحر قطاع غزة كاملا أمام الصيد حتى عصر الأحد، احتجاجا على مقتل الصياديْن، وتضامنا مع عائلتهم.‎

بدوره، نعى رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية مقتل الصيادين، وذلك في تدوينة على حسابه بـ"فيسبوك".

ولم تعلق السلطات المصرية حتى الساعة (17:30) على الحادث.

والجمعة، أعلنت وزارة الداخلية الفلسطينية في غزة (تديرها حركة حماس)، عن فقدان آثار 3 صيادين قرب الحدود البحرية للقطاع مع مصر، أثناء عملهم.

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