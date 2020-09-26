مصر.. حبس 3 أوقفهم الإنتربول في لبنان بقضية فتاة الـ"فيرمونت"

إسطنبول / الخليج 365

أعلنت النيابة المصرية، السبت، حبس 3 متهمين في واقعة التعدي على فتاة بفندق شهير بالقاهرة، 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد يومين من ترحيلهم من لبنان عبر الإنتربول.

وبذلك يرتفع عدد المتهمين في القضية التي تشغل الرأي العام في مصر إلى 16، بينهم 8 محبوسين و3 مخلى سبيلهم و5 هاربين.

وأوضحت النيابة في بيان، أنها "أمرت بحبس المتهمين أحمد طولان وعمرو وخالد حسين، 4 أيام على ذمة التحقيقات في واقعة التعدي على فتاة بـفندق فيرمونت نَيل سيتي بالقاهرة".

وقالت إنه تم "القبض على الثلاثة في العاصمة اللبنانية بيروت استجابة لما اتخذته النيابة من إجراء تضمن مخاطبة الإنتربول (الشهر الماضي) لتوقيفهم".

وأضافت: "واجهت النيابة الثلاثة بالاتهامات المسندة إليهم وبالأدلة ضدهم، وجارٍ استكمال التحقيقات"، دون تفاصيل.

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والخميس، أعلنت النيابة أنها تلقت إخطارا من الإنتربول بإلقاء القبض على المتهمين الثلاثة من بيروت، وبدء ترحيلهم، مشيرة إلى أنه سيتم استجوابهم عقب وصولهم مصر في إطار تحقيقات القضية.

والجمعة، ذكرت صحيفة "اليوم السابع" الخاصة، أن "عدد المتهمين ارتفع في جريمة الفيرمونت وواقعة مرتبطة بالتحقيقات إلى 8 متهمين محبوسين و4 هاربين في الخارج وآخر في الداخل و3 تم إخلاء سبيلهم ليصبح إجمالي المتهمين 16".

وأوضحت الصحيفة أن "من بين المتهمين المحبوسين في القضية نزلي كريم ابنة الفنانة المصرية نهى العمروسي".

وفي 4 أغسطس/ آب، قررت النيابة العامة المصرية فتح تحقيق في القضية بعدما تلقت خطابا من المجلس القومي للمرأة، وهو مؤسسة حكومية تعنى بشؤون النساء، مرفقا بشكوى قدمتها فتاة إلى المجلس بشأن تعدي بعض الأشخاص عليها جنسيا داخل الفندق خلال عام 2014.

وحازت تلك الواقعة اهتماما بمنصات التواصل الاجتماعي في يوليو/ تموز الماضي، قبل أن يتحرك المجلس القومي للمرأة ببلاغ.

ووفق وسائل إعلام، لا تسقط قضية التعدي على فتاة في فندق الفيرمونت بالتقادم، حيث إنها وفق القانون المصري تمثل "جناية (جريمة كبيرة)" ولا تسقط إلا بمرور 10 سنوات من وقت وقوعها.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.