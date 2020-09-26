رئيس حكومة تونس: قد نلجأ لإغلاق جزئي حال تواصل تفشي الوباء

تونس / يسرى وناس / الخليج 365

قال رئيس الحكومة التونسي هشام المشيشي، السبت، إنه قد يتم اللجوء إلى الإغلاق الجزئي بالمناطق المتفشي فيها الوباء حال استمر ذلك، مستبعدا العودة للإغلاق الشامل.

تصريحات المشيشي جاءت خلال فعالية في محافظة جندوبة شمال غربي البلاد، بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للسياحة تحت شعار "السياحة الريفية ودورها في تدعيم التنمية الجهوية المستدامة".

وقال المشيشي: "في حال تفشي وباء كورونا، يمكن أن نصل إلى مرحلة الغلق الجزئي لبعض المناطق، على غرار المعتمديات (تقسيم إداري أصغر من الولاية) المصنفة ساخنة".

وأكد أنه "لا مجال للعودة إلى الحجر الصحي الشامل" (عزل جميع مدن ومناطق البلاد عن بعضها ووقف التنقل بينها إلا في الحالات القصوى جدا).

وسبق أن فرضت تونس حجرا صحيا شاملا من 22 مارس/ آذار إلى 3 مايو/ أيار الماضيين، لمكافحة تفشي كورونا.

وأوضح المشيشي أنه منذ انتشار الوباء، عملت الحكومة على تحقيق التوازن بين المتطلبات الاقتصادية والصحية، وهو الأمر الذي تعمل به مختلف بلدان العالم.

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والخميس، صنفت وزارة الصحة 10 معتمديات "مناطق ساخنة" لوباء كورونا، بعد أن سجلت أكثر من 250 إصابة لكل 100 ألف ساكن.

وأكد وزير الصحة فوزي مهدي، في تصريحات إعلامية الجمعة، أن أي منطقة يفوق عدد المصابين فيها بالفيروس 250 لكل 100 ألف ساكن، سيتم تطبيق حجر صحي عام فيها، وإغلاق أماكن التجمعات الكبرى بها، ومنع التنقل منها وإليها، وإجبارية ارتداء الكمامات حتى بالفضاءات المفتوحة.

كما أشار إلى إمكانية اتخاذ قرار منع التجوال ليلا بتلك المناطق إن اقتضى الأمر.

وبداية من الإثنين المقبل، سيتم بتونس منع الجلوس بالمقاهي وإلزام المطاعم باحترام التباعد الاجتماعي.

كما سيتم فرض عقوبات على من لا يلتزم بتلك القواعد تصل حد غلق تلك الفضاءات.

أيضا، سيتم الحد من المشاركين في حفلات الزواج 30 بالمئة في طاقة استيعاب القاعات، وإجبارية الكمامة في وسائل النقل العامة والخاصة.

وسجلت تونس، حتى الجمعة، 14 ألفا و392 إصابة بكورونا، منها 9 آلاف و360 حالة نشطة، و191 وفاة.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.