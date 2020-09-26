أعلى حصيلة يومية.. الأردن يسجل 4 وفيات و850 إصابة بكورونا

عمان / ليث الجنيدي / الخليج 365

أعلن الأردن، السبت، تسجيل 850 إصابة و4 وفيات بكورونا، خلال آخر 24 ساعة؛ تمثل أعلى حصيلة يومية للفيروس منذ ظهوره بالبلاد في مارس/آذار الماضي.

وأوضحت وزارة الصحة في بيان، أن الإصابات الجديدة توزعت على 830 محلية و20 وافدة.

وأضافت أنه تم كذلك تسجيل 96 حالة تعاف، خلال اليوم الأخير.

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وكانت أعلى حصيلة يومية سابقة للإصابات الثلاثاء الماضي؛ حيث تم تسجيل 634 إصابة.

وبذلك يرتفع إجمالي الإصابات بالفيروس في المملكة إلى 8.061؛ منها 43 وفاة 4.131 حالة شفاء.

ويشهد الأردن منذ بدايات الشهر الماضي انتكاسة وبائية، سجلت فيها الاصابات المحلية أرقاما قياسية وارتفاعا ملحوظا.

وفي آخر محصلة، تجاوز عدد مصابي كورونا بالعالم 32 مليونا و803 آلاف، توفي منهم أكثر من 994 ألفا، وتعافى ما يزيد على 24 مليونا و199 ألفا.

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