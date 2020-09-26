الجيش الإسرائيلي يصادر معدات بناء فلسطينية جنوبي الضفة

رام الله/ عوض الرجوب/الخليج 365

صادر الجيش الإسرائيلي، السبت، معدات بناء فلسطينية كانت تستخدم في مناطق مصنفة "ج"، جنوبي الضفة الغربية المحتلة.

وقال فؤاد العمور، منسق لجنة "الحماية والصمود" (غير حكومية/ تعنى بتوثيق انتهاكات الاحتلال)، إن "جيش الاحتلال صادر خلاط ومضخة إسمنت خلال تشييد منزل لأحد الفلسطينيين في بلدة الكرمل، شرق بلدة يطا".

وأضاف العمور، في تصريح للأناضول، أن "قوات الاحتلال صادرت أمس الجمعة، أيضا حفارا وشاحنة خلال استصلاح أراض زراعية شرق بلدة يطا".

وأشار أن الجيش الإسرائيلي صعد منذ بداية العام الجاري، من انتهاكاته ضد الفلسطينيين في مناطق "ج"، ومنها منع البناء ومصادرة معدات، وهدم المنازل، إضافة للاعتداء على المزارعين.

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ولفت إلى أن الجيش وزع منذ بداية العام 2020، أكثر من 750 إخطارا بوقف البناء وهدم منازل ومنشآت فلسطينية، شرق وجنوب بلدة يطا.

وذكر العمور، أن مبررات الاحتلال لممارسة انتهاكاته ضد الفلسطينيين، تتمثل بزعمه "عدم الحصول على تراخيص أو العمل في مناطق مصنفة (ج) دون تنسيق مع الجيش".

وتمنع إسرائيل الفلسطينيين من البناء في المناطق "ج"، التي تقع تحت سيطرتها.

ووفق اتفاقية أوسلو الثانية الموقعة بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل عام 1995، تم تقسيم الضفة الغربية إلى 3 مناطق "أ" و"ب" و"ج"، وتمثل الأخيرة 61 بالمئة من مساحة الضفة.

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