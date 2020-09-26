طالبو لجوء أنقذهم خفر السواحل الليبي: مصرع 15 من رفاقنا غرقا

طرابلس / الخليج 365

قال طالبو لجوء أنقذهم خفر السواحل الليبي، السبت، إن 15 من رفاقهم لقوا حتفهم غرقا، بحسب ما نقلت عنهم "المنظمة الدولية للهجرة".

وأوضحت بعثة المنظمة لدى ليبيا، في بيان عبر تويتر، أن "حرس الحدود الليبي أعاد اليوم 120 طالب لجوء إلى ليبيا بعد غرق قاربهم" المطاطي أمام شواطئ البلاد في البحر المتوسط.

وأضافت أن طالبي اللجوء الذين تم إنقاذهم "أبلغوا بأن 15 من رفاقهم لقوا حتفهم غرقا".

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ولم تقدم البعثة أي تفاصيل أخرى عن جنسية طالبي اللجوء الذين تم إنقاذهم، ولا الحالة الصحية لهم.

وبسبب الاضطرابات الداخلية التي تشهدها البلاد، أصبحت ليبيا خلال الأعوام الأخيرة، نقطة العبور الأكثر أهمية إلى أوروبا، لمهاجرين أفارقة غير نظاميين، يفرون هربا من الفقر والصراعات في بلادهم.

وفي تصريحات الشهر الجاري، ذكرت "المنظمة الدولية للهجرة" أن حرس الحدود الليبي أعاد نحو 8 آلاف مهاجر غير نظامي من داخل البحر المتوسط إلى شواطئ البلاد منذ بداية 2020.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.