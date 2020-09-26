السودان.. ربع مليون يورو من الصين لمواجهة الفيضانات

الخرطوم / الخليج 365

أعلن السودان، السبت، أن الصين قدمت له، دعما بمبلغ مليوني يوان صيني (251 ألف يورو) لمواجهة السيول والفيضانات.

جاء ذلك في تصريح لسفير السودان لدى الصين جعفر كرار أحمد، بحسب وكالة السودان للأنباء.

وقال السفير: "السلطات الصينية دعمت السودان بهذا المبلغ مساهمة منها لدعم الحكومة الانتقالية في مواجهة آثار الفيضان".

ولم توضح الوكالة الرسمية أي تفاصيل أخرى.

وشكر السفير، الصين على هذا الدعم "الذي يؤكد أواصر الصداقة بين البلدين والشعبين".

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وأوضح أن الصين أرسلت فرقا طبية حكومية للسودان إبان جائحة كورونا.

وتواصل عدة دول أبرزها، تركيا وقطر ومصر والعراق والسعودية، إرسال مساعدات عاجلة إلى السودان، لمواجهة آثار السيول والفيضانات التي ضربت البلد وتسببت بتشريد آلاف السكان.

ووصل عدد ضحايا هذه الكوارث الطبيعية بالبلاد 128 شخصا، منذ بداية يونيو/حزيران الماضي، حسب آخر الإحصائيات الحكومية.

وفي 5 سبتمبر/أيلول الجاري، أعلن مجلس الدفاع والأمن حالة الطوارئ في أنحاء البلاد مدة 3 أشهر، لمواجهة السيول والفيضانات، واعتبرها "منطقة كوارث طبيعية".

ويستمر موسم الأمطار الخريفية في السودان من يونيو حتى أكتوبر/تشرين الأول، حيث تهطل عادة أمطار غزيرة في هذه الفترة سنويا، وتواجه البلاد خلالها فيضانات شديدة. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.