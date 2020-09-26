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وأضاف العجري أن: "الأمن ضبط 2573 عنصراً إجراميا تابعا للعدوان، وأفشل 302 مخطط للعدوان يستهدف الاستقرار".
وذكر أن: "الأجهزة الأمنية أبطلت 1483 عبوة ناسفة زُرعت من قبل عناصر تابعة للعدوان في الطرقات والأسواق وأمام مدارس ومنشآت عامة، ونفذت 668 عملية ضبط أسلحة كانت مع عناصر تتبع العدوان".
وأشار الناطق باسم الداخلية في صنعاء، إلى: "ضبط 342 قضية تزييف عملة، ونجاح 6015 عملية استعادة مسروقات وتسليمها لأصحابها، وضبط 64.203 قضايا جنائية".
واتهم الناطق الأمني، التحالف العربي، بـ "دعم الجماعات الإرهابية والسعي بشكل متواصل لنشر الفوضى والجريمة في كافة محافظات اليمن".
كانت هذه تفاصيل خبر الداخلية اليمنية بصنعاء: إحباط 41 عملية انتحارية للقاعدة وداعش خلال 5 سنوات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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