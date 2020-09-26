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التحالف العربي يدمر منظومة دفاع جوي تابعة لميليشيا الحوثي في صنعاء

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن تحالف دعم الشرعية باليمن، اليوم السبت، تدمير منظومة دفاع جوي معادية تابعة لميليشيا الحوثي في صنعاء، وشدد التحالف - في بيان أوردته قناة (العربية) الإخبارية - على أنه ملتزم بتدمير قدرات ميليشيا الحوثي التي تهدد الأمن الإقليمي والدولي.

 

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كانت مقاتلات التحالف شد شنت في 12 سبتمبر الجاري عدة غارات متتالية على مجمع دائرة الهندسة العسكرية في ضاحية سعوان شرق مدينة صنعاء.

 

وأفاد شهود عيان بأن طائرات تحالف دعم الشرعية استهدفت بشكل مباشر مراكز تصنيع وتجميع للصواريخ الباليستية وتركيب المسيرات تابعة للميليشيات الحوثية الانقلابية.

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