شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة الأردنية تسجل 850 حالة جديدة بـ"كورونا" والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة الأردنية، اليوم السبت، تسجيل 850 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ليرتفع إجمالي عدد حالات الإصابة في المملكة إلى 8061 حالة.
وأوضحت الوزارة - في بيان أوردته وكالة الأنباء الأردنية - أنها سجلت اليوم 4 حالات وفاة، ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى 43 حالة، وشفاء 96 حالة شفاء.
وأشارت الوزارة إلى أنه تم إجراء 13488 فحصاً مخبرياً، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات 1155513 فحصاً.
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